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    Naz Aydemir: Türk kadınını temsil etmeye çalışıyoruz

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı oyuncusu Naz Aydemir, ABD maçının ardından verdiği röportajda, "Türk halkına desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 09:05
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    Naz Aydemir: Türk kadınını temsil etmeye çalışıyoruz

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

    "TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Milli Takım 'ın tecrübeli pasörü Naz Aydemir Akyol, çok iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

    "Özellikle geri dönüş yaptığımız 3. ve 4. setlerde mücadeleyi bırakmadık. ABD’yi bu setlerde çaresiz bıraktık. Son set aslında başa baş gitti. 11-10 öne geçtik. Bu sette 3 servis kaçırdık, 3 blok yedik. Eskiden böyle dünya devlerine 3-2 kaybettiğimizde sevinirdik şimdi kaybettiğimiz için buruğuz. Ancak buradan aldığımız 1 puan, bizi üst tura çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacak. Bizi destekleyen, bize dualarıyla enerji gönderen tüm Türk halkına teşekkür ediyoruz. Biz burada Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

    Naz Aydemir: Türk kadınını temsil etmeye çalışıyoruz #1

    Naz Aydemir: Türk kadınını temsil etmeye çalışıyoruz #2

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