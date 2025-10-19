Nilüfer Belediyespor, Aras Spor'u mağlup etti

- Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Aras Spor'u 3-2 mağlup etti.
- Maç, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 140 dakika sürdü.
- Kazanan, beşinci sette 15-13'lük skorla Nilüfer Belediyespor oldu.
Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Aras Spor karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.
140 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Edwards, Öykü Saruhan)
Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Smrek, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu, Ramos)
Setler: 13-25, 25-21, 21-25, 25-17, 15-13
Süre: 140 dakika