Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Nilüfer Belediyespor oldu.
118 DAKİKA SONUNDA KAZANAN NİLÜFER BELEDİYESPOR
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Nilüfer Belediyespor: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan)
Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 23-25
Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33)
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