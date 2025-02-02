Nilüfer Belediyespor, Keçiören Belediyesi deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Nilüfer Belediyespor oldu.

5 SET SONUNDA KAZANAN NİLÜFER BELEDİYESPOR

Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Ergül Avcı, Eslem Yılmaz)

Nilüfer Belediyespor: Merve Çepni, Guerra, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic (Işıl Öz, Selin Adalı, Sıla Zeynep Yaşar, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)

Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 13-15

Süre: 136 dakika (32, 27, 27, 30, 20)

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Emre Çalışkan
Editor