Nilüfer Belediyespor, Keçiören Belediyesi deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Keçiören Belediyesi ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Nilüfer Belediyespor oldu.
5 SET SONUNDA KAZANAN NİLÜFER BELEDİYESPOR
Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Ergül Avcı, Eslem Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor: Merve Çepni, Guerra, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic (Işıl Öz, Selin Adalı, Sıla Zeynep Yaşar, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 13-15
Süre: 136 dakika (32, 27, 27, 30, 20)
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