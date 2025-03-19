Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında, Nilüfer Belediyespor ile Sarıyer Belediyesi karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.
KAZANAN NİLÜFER BELEDİYESPOR
Nilüfer Belediyespor: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)
Setler: 25-18, 25-16, 25-14
Süre: 86 dakika (27, 30, 29)
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