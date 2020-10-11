Okan Böke: Fatih Terim'e yapıyor musunuz?

Galatasaray'da Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, kendisine yapılan eleştiriye Fatih Terim üzerinden cevap verdi.

Galatasaray'da Voleyboldan Sorumlu Yönetici Okan Böke, kaybedilen bir maç sonrasında sosyal medyada taraftarlarla tartıştı.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Voleybol Takımının Yeşilyurt'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından antrenman görüntüsü paylaşan ve, "Kaybetmek ruhsuzca bu kadar kolay değil. Forma Galatasaray, Ali Sami Yen... Aklınıza başınıza alın" şeklinde bir mesaj yollayan Böke, kendisini eleştiren taraftarı Fatih Terim üzerinden eleştirdi.

"FATİH TERİM'E YAPIYOR MUSUNUZ?"

Böke, "Sen git antrenman ver. Siz futbolda kaybettiğimiz zamanlar bu klavye şövalyeliğinizi Fatih Terim'e yapıyor musunuz?" diye flaş bir mesaj yolladı.



