On parmağında on marifet! Zehra Güneş piyanodaki hünerlerini konuşturdu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kronik inflamatuvar hastalıklarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güneş, yaptığı paylaşımda piyanodaki hünerlerini konuşturdu.

Tokyo Olimpiyatları'nda tüm dünyayı kendine hayran bırakan milli voleybolcu Zehra Güneş, başarılarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.

Vakıfbank SK'nin ve A Milli Voleybol Takımımızın milli sporcusu Zehra Güneş'in adeta on parmağında on marifet bulunuyor.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Güneş, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Güneş, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

PİYANODAKİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

22 yaşındaki milli voleybolcu Zehra Güneş, piyanodaki hünerlerini sergiledi.

Piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Güneş, paylaşımında kronik inflamatuvar hastalıklarına dikkati çekti.

Zehra Güneş piyanodaki hünerlerini sergiledi VİDEO

CHALLENGE BAŞLATTI

Söz konusu hastalıklara dikkat çekmek için başlattığı challenge'a, ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'i de davet eden milli voleybolcu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Kronik inflamatuvar hastalıklar olan 'Romatoid Artrit'e, 'Ankilozan Spondilit'e ve erken tanıya dikkat çekmek için bu kez farklı bir hünerimi konuşturdum. Ellerini dilediği gibi kullanamayan, çayına attığı şekeri karıştıramayan, çocuğunu kucağına alamayan yani hastalığı nedeniyle dilediği gibi hareket etmekte zorlanan tüm hastalar için elimden geleni yaptım. Sen de ''elimden ne gelir ki'' demeden ellerini kullanarak hünerini konuştur, videoya çek, sayfanda paylaş ve sevdiklerini de bu meydan okumaya davet et. O zaman romatizmaya karşı elimizden ne kadar çok şey geldiğini göreceksin.''