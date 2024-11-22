Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Hollanda'yı 3-1 yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 21-25, 25-19, 25-23 ve 25-19'luk setlerle galip tamamladı.

A MİLLİLER AVRUPA'DA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla ay-yıldızlı takım, organizasyonda ikinci galibiyetini elde etti.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-0 yenerek başarılı bir başlangıç yapmıştı.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Burdur'da devam eden organizasyonda yarın Litvanya ve Çekya ile mücadele edecek.