PAOK'u deviren Galatasaray, Balkan Kupası'nı kazandı Galatasaray, 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası son maçında PAOK'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, Balkan Kupası'nı müzesine götürdü.

AA & Ensonhaber

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası son maçında Galatasaray ile PAOK takımları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan temsilcimiz Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.