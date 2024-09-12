PAOK'u deviren Galatasaray, Balkan Kupası'nı kazandı

AA & Ensonhaber
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası son maçında Galatasaray ile PAOK takımları karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan temsilcimiz Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.
GALATASARAY, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU
Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.
Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.
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