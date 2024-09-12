PAOK'u deviren Galatasaray, Balkan Kupası'nı kazandı
AA & Ensonhaber

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kadınlar Balkan Kupası son maçında ile takımları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan temsilcimiz Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

GALATASARAY, ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.

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Emre Çalışkan
Editör