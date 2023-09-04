ensonhaber.com

Finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönüş uçağında pilotun gurur dolu anonsuyla karşılandı.

"85 milyonu gururlandırdınız"

Uçağın pilotu yaptığı anonsta şunları söyledi:

Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Kadın Voleybol Milli Takımı'mız bizlerle. Verdiğiniz mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınız ile 85 milyonu gururlandırdınız.