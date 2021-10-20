Saçları pembe peki hayatı? Ebrar Karakurt'tan 'samimi' itiraflar

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, İtalya'da forma giyiyor. Tarzı ve renkli saçlarıyla dikkati çeken Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve CEV maçlarında dikkati çekti.

Tarzı ve renkli, saçlarıyla herkesin ilgisini çeken Karakurt, oyunuyla ise göz doldurdu.

Başarıları sayesinde iyi bir transfer anlaşması imzalayan voleybolcu, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’nın kadrosuna dahil oldu.

Şu sıralar İtalya'da olan Karakurt, bir şampuan reklamının marka yüzü olarak yeniden gündeme geldi.

Oynadığı reklam filminde kullandığı "Dedim olabilir" sözüyle anılan voleybolcu, markanın Youtube kanalında hayatı hakkında önemli ifadeler kullandı.

Pişmanlıklarını anlatan voleybolcu, hayatına dair bazı zorluklara değinmeyi ise ihmal etmedi.

EBRAR KARAKURT'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ebrar Karakurt, "Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum.

En büyük hayalin Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" dedi.

"PİŞMAN OLDUĞUM KONULAR VAR"

Spor kariyerinde yaptığı fedakârlıklara değinen volyebolcu, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakârlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakârlık veriyorsunuz.

Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" iadelerini kullandı.

Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar, "Orası o kadar renkli değil.

Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk. Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil." dedi.

"PEMBE SAÇI SEÇTİM ÇÜNKÜ..."

Ebrar şaç rengine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı;

“Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye.

Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum.”