Sarıyer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Sarıyer Belediyespor oldu.
SARIYER BELEDİYESPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Johnson, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Stojiljkovic, Fatma Şekerci, Seher Aksoy, Merve Nur Öztürk)
Sarıyer Belediyespor: Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Buse Melis Cılkız, Strunjak, İrem Çor, Meryem Boz (Berre İnce, Eylül Durgun, Arzum Tezcan)
Setler: 22-25, 23-25, 25-18, 22-25
Süre: 121 dakika (30, 32, 27, 32)
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