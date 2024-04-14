Seride durum 2-0'a geldi Halkbank, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.
Bu sonuçla başkent temsilcisi, seride durumu 2-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Maç 104 dakika sürdü
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)
Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Blankenau)
Setler: 22-25, 19-25, 25-21, 20-25
Süre: 104 dakika (26, 25, 29, 24)
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