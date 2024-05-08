Sıla Çalışkan, VakıfBank'ta VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA

Giovanni Guidetti yönetimindeki Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-siyahlı takım, Kiera Van Ryk'ın ardından geçen sezonu Türk Hava Yolları'nda geçiren Sıla Çalışkan'ı da renklerine bağladı.

"Yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için şöyle denildi:

Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)