Sıla Çalışkan, VakıfBank'ta

AA
Giovanni Guidetti yönetimindeki Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank'ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-siyahlı takım, Kiera Van Ryk'ın ardından geçen sezonu Türk Hava Yolları'nda geçiren Sıla Çalışkan'ı da renklerine bağladı.
"Yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için şöyle denildi:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz.
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