Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 yenen Sırbistan üst üste ikinci kez kupayı kazandı.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Sırbistan, 3-0 ile şampiyonluğa ulaştı

Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-17'lik setlerle yenen Sırbistan üst üste ikinci kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Sırbistan, 2018 yılında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde İtalya'yı devirerek ilk kez kupayı kaldırmıştı.

Brezilya dördüncü finalini kaybetti

1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya kaybeden Brezilya ise böylece dördüncü finalinden de yenik ayrıldı.