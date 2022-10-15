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    Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'yı 3-0 yenen Sırbistan üst üste ikinci kez kupayı kazandı.
    • 15.10.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 22:48
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    Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

    Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

    Sırbistan, 3-0 ile şampiyonluğa ulaştı

    Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-17'lik setlerle yenen Sırbistan üst üste ikinci kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Sırbistan, 2018 yılında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde İtalya'yı devirerek ilk kez kupayı kaldırmıştı.

    Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu #1

    Brezilya dördüncü finalini kaybetti

    1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya kaybeden Brezilya ise böylece dördüncü finalinden de yenik ayrıldı.

    Sırbistan, üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu #2


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