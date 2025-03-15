Spor Toto, Alanya Belediyespor'u yendi

AA & Ensonhaber
Voleybol Efeler Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Spor Toto ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.
SPOR TOTO EVİNDE KAZANDI
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo (Muagututia, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Furkan Dur)
Alanya Belediyespor: Seganaov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Halil Kurtuluş, Ahmetcan Büyükgöz (Burak Çevik, İsmail Koçak, Ahmet Karataş, Azizcan Ataoğlan, Yusuf Bakır, Fatih Yürümez, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)
Setler: 25-20, 23-25, 25-18, 25-12
Süre: 114 dakika
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