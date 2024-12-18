Spor Toto, CEV Challenge Kupası’nda çeyrek finale çıktı
DHA

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8’li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Almanya’nın WWK Volleys Herrsching takımı ile karşılaştı.

Spor Toto, rakibini 25-19, 22-25, 27-29, 25-15 ve 15-7’lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

SPOR TOTO, ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

İlk karşılaşmadan da 3-1’lik galibiyetle ayrılan Spor Toto, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Yunanistan PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor