Spor Toto, TÜRŞAD deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde TÜRŞAD ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık setler sonucunda konuk takım Spor Toto oldu.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile çok sayıda taraftar izledi.
81 DAKİKA SONUNDA KAZANAN SPOR TOTO
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Burak Mert)
Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 17-25, 20-25, 16-25
Süre: 81 dakika
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