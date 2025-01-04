Spor Toto, TÜRŞAD deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde TÜRŞAD ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık setler sonucunda konuk takım Spor Toto oldu.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile çok sayıda taraftar izledi.

81 DAKİKA SONUNDA KAZANAN SPOR TOTO

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, Alexis, Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet (Burak Mert)

Spor Toto: Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç)

Setler: 17-25, 20-25, 16-25

Süre: 81 dakika

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor