Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak
AA

Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.

Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

Eşleşmeler belli olacak

Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)