Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak

AA
Voleybol Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.
Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe-Eczacıbaşı maçı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.
Eşleşmeler belli olacak
Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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