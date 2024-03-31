Sultanlar Ligi'nde şampiyon İstanbul'dan çıkacak Normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği Sultanlar Ligi'nde play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

AA

Voleybol Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu play-off etaplarının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre normal sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar 1 Nisan Pazartesi günü, rövanşları ise 4 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi:

17.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe (İstanbul Burhan Felek)

20.00 Eczacıbaşı-VakıfBank (İstanbul Burhan Felek)

4 Nisan Perşembe:

17.00 Fenerbahçe-Türk Hava Yolları (İstanbul Burhan Felek)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

Statü

İlk maç, normal sezon sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın, ikinci karşılaşma ise üst sırada bulanan ekibin sahasında oynanır.

Finale 2 maçı alan takım yükselir.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak 3'üncü karşılaşma, üst sıradaki takımın sahasında yapılır.

Maçı kazanan takım finale yükselir, yenilen takım 3'üncülük maçına çıkar.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)