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    Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

    ultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu. Final serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
    • 12.05.2022 - 20:34
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    Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

    Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi.

    VakıfBank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getiren VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.

    Ayrıntılar geliyor...


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