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Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
ultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu. Final serisinin son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
- 12.05.2022 - 20:34
Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya geldi.
VakıfBank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getiren VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
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