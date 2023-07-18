THY uçağında Filenin Sultanları için şampiyonluk pastası kesildi

DHA

Çin'i yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'ye dönüş yolculuğu başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-192 sefer sayılı Dallas-İstanbul uçağına binen Filenin Sultanları, yolculuk öncesi kendileri için hazırlanan şampiyonluk pastasını kesti.

Pasta kesiminin ardından uçağa binen milli sporculara uçağın kaptan pilotu, yaptığı anonsla teşekkür etti.

Kaptan pilot Murat Tekgül, yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

Sayın misafirlerimiz. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Sevgili çocuklar. Uçağımıza hoş geldiniz! Kaptanınız konuşuyor. Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadele ile hepimizin gönlünde taht kurdular. Ve bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya göstererek şampiyon olan Filenin Sultanları'nı canı gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle.