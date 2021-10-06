Tüm dünya ona, o bir başkasına hayran! İşte Zehra Güneş'in beğendiği o isim

Tüm dünya ona, o bir başkasına hayran! İşte Zehra Güneş'in beğendiği o isim

Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarısıyla dünya çapında kitle yakalayan milli voleybolcu Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı geldi. Güneş, yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'ya hayran olduğunu söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda tüm dünyayı özellikle de Korelileri kendine hayran bırakan milli voleybolcu Zehra Güneş, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant ile de takipleşmeye başlamıştı.

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Milli voleybolcu Zehra Güneş, dün yeni sezon öncesi Sporx'e samimi açıklamalarda bulundu.

Kariyer hedefleri hakkında konuşan Güneş, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"BU TAKIMA KARŞI OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Vakıfbank'ı yuvası olarak gördüğünü belirten Güneş, ''Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberleri ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum.'' dedi.

"AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR"

Güneş, yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'ya hayran olduğunu da itiraf etti. Milli voleybolcu, ''Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu.'' ifadelerini kullandı.