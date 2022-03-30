Türk derbisi: Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk derbisi: Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final maçında iki Türk temsilcisi VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez müzesine götüren VakıfBank ile bir kez kazanan Fenerbahçe Opet, yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

Eşleşme iki maç eleme usulüne göre oynanacak ve karşılaşmanın rövanşı, 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı oynanacak.

Kazanan takım, yarı final turunu maç yapmadan geçerek finalde İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile karşılaşacak. Kaybeden takım ise Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Dev karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybol tutkunları ise VakıfBank - Fenerbahçe maçının saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki,Vakıfbank - Fenerbahçe 2022 CEV yarı final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçı, 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak ve Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Vakıfbank - Fenerbahçe karşılaşması, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı Slovenya'dan Igor Porvaznik ile Türkiye'den Ozan Çağı Sarıkaya hakem ikilisi yönetecek.

Rakibine karşı her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran ekip, adını 2022 CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yazdıracak.

Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip, finaldeki yerini alacak.