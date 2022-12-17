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    Türk derbisinin kazananı VakıfBank

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finali Türk derbisine sahne oldu. VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
    • 17.12.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 21:48
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    Türk derbisinin kazananı VakıfBank

    Antalya'da düzenlenen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı yarı finalde karşı karşıya geldi.

    VakıfBank, karşılaşmadan 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

    VakıfBank, Imoco ile final oynayacak

    VakıfBank, finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile 18 Aralık Pazar 16:00'da karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı ise 13:00'te üçüncülük maçında Brezilya takımı Gerdau Minas'ın rakibi olacak.

    Türk derbisinin kazananı VakıfBank #1

    Geçen yıl da finalde mücadele ettiler

    Şu ana dek 5 final oynadığı ve 4 kez zirvede tamamladığı bu turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019'un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki 5'inci altın madalyasını arayacak.

    İki takım geçen yıl da finalde karşı karşıya gelmiş ve gülen taraf temsilcimiz olmuştu.

    Türk derbisinin kazananı VakıfBank #2


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