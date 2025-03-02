Türk Hava Yolları, Aras Kargo karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.
KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elisa Tuana Köse, Preyy, Elif Kapar, Sude Taşbaş)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Emine Arıcı, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)
Setler: 19-25, 26-24, 23-25, 18-25
Süre: 116 dakika
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