Türk Hava Yolları, Asterix Avo'ya set vermedi

AA & Ensonhaber

CEV Kupası play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları ile Belçika'nın Asterix Avo ekibi karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.

Asterix Avo ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

TÜRK HAVA YOLLARI, SET VERMEDİ

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz)

Asterix Avo: Vos, Korevaar, Van Sas, Stragier, Overwater, Gilson (Debouck, Cos, Neufkens, Wouters, Bertels)

Setler: 25-19, 25-23, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 27, 21)