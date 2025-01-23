Türk Hava Yolları, Asterix Avo'ya set vermedi

AA & Ensonhaber
CEV Kupası play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları ile Belçika'nın Asterix Avo ekibi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.
Asterix Avo ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
TÜRK HAVA YOLLARI, SET VERMEDİ
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz)
Asterix Avo: Vos, Korevaar, Van Sas, Stragier, Overwater, Gilson (Debouck, Cos, Neufkens, Wouters, Bertels)
Setler: 25-19, 25-23, 25-17
Süre: 70 dakika (22, 27, 21)
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