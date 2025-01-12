Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini alırken, konuk takım 10. kez mağlup oldu.

KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI OLDU

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Buse Kayacan Sonsırma, Emine Arıcı)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Johnson, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Stojiljkovic, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Seher Aksoy, Fatma Şekerci)

Setler: 25-16, 25-13, 20-25, 25-22

Süre: 97 dakika (24, 20, 28, 25)