Türk Hava Yolları, BKS Bostik'i devirdi

AA & Ensonhaber

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında temsilcimiz Türk Hava Yolları ile Polonya'nın BKS Bostik takımı karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabaka Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.

TÜRK HAVA YOLLARI, YARI FİNALE YÜKSELDİ

Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu.

86 DAKİKA SÜREN MAÇTA KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Diana Duarte)

BKS Bostik: Borowczak, Orzylowska, Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak (Drabek, Abramajtys, Szewczyk, Angelina, Brzoza, Suska)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7

Süre: 86 dakika (21, 25, 26, 14)