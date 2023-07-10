Türk Hava Yolları, Julia Bergmann'ı renklerine bağladı Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı milli oyuncu Julia Bergmann'ı transfer etti.

AA

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Brezilyalı voleybolcu Julia Bergmann'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Brezilya Milli Takımı'nın genç ve başarılı smaçörü Julia Bergmann, yeni sezona hazır. Yıldız gibi parlayıp göklere uçacağımız bir sezon diliyoruz.

Türk Hava Yolları, kadrosunu güçlendirdi

Takımın başına Brezilyalı başantrenör Ze Roberto'yu getiren ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Hava Yolları, Neriman Özsoy, Anthi Vasilantonaki, Kübra Akman ve Macris Carneiro'yu da renklerine bağlamıştı.