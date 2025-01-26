Türk Hava Yolları, Keçiören Belediyesi'ni yendi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.
5 SET SONUNDA KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Duarte, Buse Kayacan Sonsırma, Orthmann, Melis Durul)
Keçiören Belediyesi: Lila Şengün, Micaya, Deniz Nazlıcan Zengin, Ghani, Yordanova, Zeynep Sena Güleryüz (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Burcu Yönder, Ndiaye, Dilara Yeşil, Fulden Ural)
Setler: 23-25, 25-19, 25-13, 23-25, 15-7
Süre: 124 dakika
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış