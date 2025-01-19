Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.

TÜRK HAVA YOLLARI, DEPLASMANDA KAZANDI

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Melis Durul, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Orthmann, Karmen Aksoy)

Setler: 25-20, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (28, 27, 23, 16)

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Emre Çalışkan
Editor