Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor karşısında hata yapmadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.
95 DAKİKA SÜREN MAÇTA KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI
Sarıyer Belediyesi: Buse Cilkiz, Fatmanur Yılmaz, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, İrem Çor)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Emine Arıcı, Ratzke (Buse Kayacan, Alecrim, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)
Setler: 17-25, 26-24, 21-25, 18-25
Süre: 95 dakika
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