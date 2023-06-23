Türk Hava Yolları Voleybol Takımı'nda 5 imza

İHA

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları başladı.

Daha önce takımın başına dünyaca ünlü Brezilyalı Başantrenör Ze Roberto'yu getiren THY, iç transferde ise takım kaptanı smaçör Şeyma Ercan, libero Melis Yılmaz, libero Buse Sonsırma, Kanadalı milli pasör çaprazı Kiera Van Ryk ve orta oyuncu Dicle Nur Babat olmak üzere 5 oyuncunun sözleşmelerini uzattı.

Türk Hava Yolları Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, şu ifadeleri kullandı:

Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da kulübümüzün vizyonu doğrultusunda başarılı olmak için çalışmaya ve emek vermeye devam edeceğiz. Bu noktada 2022-2023 sezonunda kulübümüzün başarısı için ter dökmüş 5 sporcumuz ile yeni sezonda da birlikte yürüyeceğiz. Bu karardan dolayı çok mutlu olduğumu belirtiyor, yeni sezonda tüm sporcularımıza başarılar diliyorum