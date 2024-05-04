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Türk voleybol hakemleri, Süper Final ve Milletler Ligi'nde görev alacak

Türk voleybol hakemleri, Süper Final ve Milletler Ligi'nde görev alacak Antalya'da düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri ve FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında, Türk voleybol hakemleri görev yapacak.