Türk voleybol hakemleri, Süper Final ve Milletler Ligi'nde görev alacak

AA
Türk voleybol hakemlerine önemli iki organizasyonda görevler verildi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 5 Mayıs Pazar günü kadınlar ve erkeklerde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyüğünün belli olacağı CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nde Prof. Dr. Nurper Özbar ve Ozan Çağı Sarıkaya'yı görevlendirdi.
Erdal Akıncı da görev alacak
Uluslararası Voleybol Federasyonu ise 14-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak 2024 FIVB Milletler Ligi 1. hafta müsabakalarında Erdal Akıncı'ya görev verdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış