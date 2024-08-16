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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.