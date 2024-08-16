Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

AA
Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, yarı finalde Polonya'nın karşısına çıktı.
MİLLİLER 3-1'LİK SKORLA FİNALE YÜKSELDİ
Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynanan maçı 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçlarıyla kazandı.
Şampiyonadaki 8. maçından da galip ayrılan Türkiye, yarın TSİ 18.30’da başlayacak finalde, İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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