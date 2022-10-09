Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile eşleşti.İşte Türkiye - ABD maçının detayları..

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde devam eden 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi belli oldu.

Filenin Sultanları son 16 turunda mücadele ettiği grubu 3. sırada tamamladı.Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi Amerika Birleşik Devletleri oldu.

A Milli Kadın Voleybol takımımız ABD ile son 16 turu 3. maçında karşılaşmış ve mücadeleyi 3-1 kaybetmişti.

2022 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile oynayacağımız maçın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı..

Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye ile ABD'nin karşılaşacağı çeyrek final maçı 11 Ekim Salı günü 18.30'da oynanacak.Bu dev maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak..