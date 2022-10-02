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    Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız 2. tur ilk maçında Almanya ile oynayacak.İşte maçın detayları..
    • 02.10.2022 - 13:35
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    Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda gruptaki 5. maçında ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

    Grup lideri olarak son 16’ya yükselen Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda 2. turda F Grubu’nda yer aldı.Milli takımımız bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.Filenin Sultanları gruptaki ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

    Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

    Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Almanya maçı 4 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.


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