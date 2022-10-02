Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız 2. tur ilk maçında Almanya ile oynayacak.İşte maçın detayları..

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'nda gruptaki 5. maçında ev sahibi Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Grup lideri olarak son 16’ya yükselen Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda 2. turda F Grubu’nda yer aldı.Milli takımımız bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.Filenin Sultanları gruptaki ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Peki Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

Türkiye - Almanya maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Almanya maçı 4 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.