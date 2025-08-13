Türkiye, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nun son maçında Malatya’da konuk ettiği Danimarka’yı 3-2 mağlup ederek şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Şampiyona, 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: "MALATYA'YA ARMAĞAN OLSUN"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, zorlu geçen karşılaşmada son sayıya kadar mücadele eden milli takımı tebrik ederek, “Avrupa Şampiyonası finallerini burada garantilemek gurur verici. Olağanüstü bir taraftar vardı, 40 yıllık spor hayatımda böyle coşkuya az rastladım. Depremden büyük zarar gören Malatya, takıma moral verdi, takım da onlara. Bu galibiyet depremzede Malatya’ya armağan olsun” dedi.

Üstündağ, salonun tıklım tıklım dolduğunu, dışarıda da binlerce taraftarın maçı izlemek istediğini belirterek, bu atmosferin Malatya’nın spora olan sevgisini gösterdiğini vurguladı.

"VEFAT EDENLER İÇİN OYNADIK"

Milli oyuncu Beytullah Hatipoğlu, “İnanılmaz bir atmosferde mücadele ettik. Maça istediğimiz gibi başlayamasak da 3-2 kazanmayı başardık. Malatya seyircisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Bedirhan Bülbül ise, “Böyle güzel bir şehirde, bu kadar coşkulu bir taraftar önünde oynamak çok özel. Malatya, depremin yaralarını sarıyor. Biz de vefat edenler için oynadık. Hepsinin ruhu şad olsun. Umarım burada yeniden maç oynarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye: 3 - Danimarka: 2

Salon: Orduzu Pınarbaşı

Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)

Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)

Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)

Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10

Süre: 127 dakika