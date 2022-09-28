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    Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
    • 28.09.2022 - 09:15
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    Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Kadın Voleybol takımımız Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

    Filenin Sultanları şampiyonadaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuştu.A Milli takımımız dün oynadığı ikinci maçta ise Güney Kore'yi 3-0 yenmeyi başardı.

    Grupta üçüncü maçlar bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçının detayları voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor.

    Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak.İşte maçın detayları..

    Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Dominik Cumhuriyeti ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Dominik Cumhuriyeti B grubu üçüncü maçı 28 Eylül (bugün) saat 18.30'da başlayacak.Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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