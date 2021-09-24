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    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16'da

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16'da

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Mısır'ı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.
    • AA
    • 24.09.2021 - 00:34
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 00:35
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    Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'da ve Avrupa Şampiyonası'nda dikkat çeken başarısının ardından, genç kategoride de milli takımlar kendilerini göstermeye başladı.

    TÜRKİYE, MISIR'I 3-2 YENDİ

    18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı, Meksika'nın Durango kentindeki Del Pueblo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, 25-18, 25-10, 21-25, 20-25 ve 15-10'luk setlerle kazandı.

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası nda son 16 da #1

    4 MAÇTA 3 GALİBİYETLE SON 16'DAYIZ

    Grupta 4 maçta 3 galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Grubu ilk 2'de bitirmeyi garantileyen Türkiye'nin sıralaması İtalya'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın ardından belli olacak.

    Son 16 turu maçları 26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası nda son 16 da #2

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası nda son 16 da #3

    Türkiye, Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası nda son 16 da #4

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