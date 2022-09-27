Türkiye - Güney Kore voleybol maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.İşte zorlu maçın detayları..

Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voelybol Şampiyonası'nda gruptaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor.

B grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol takımımız grupta Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Tayland, Hırvatistan ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları Güney Kore karşısında galip gelerek ilk maçı unutturmak istiyor.

Peki Türkiye-Güney Kore maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..

Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta başlıyor?

Türkiye - Güney Kore B grubu ikinci maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Polonya'da bulunan Ergo Arena'da oynanacak olan Türkiye - Güney Kore maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.