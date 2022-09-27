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Türkiye - Güney Kore voleybol maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.İşte zorlu maçın detayları..
- 27.09.2022 - 10:00
- Güncelleme : 27.09.2022 - 10:02
Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voelybol Şampiyonası'nda gruptaki ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor.
B grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol takımımız grupta Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Tayland, Hırvatistan ve Güney Kore ile mücadele edecek.
Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları Güney Kore karşısında galip gelerek ilk maçı unutturmak istiyor.
Peki Türkiye-Güney Kore maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar..
Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta başlıyor?
Türkiye - Güney Kore B grubu ikinci maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Polonya'da bulunan Ergo Arena'da oynanacak olan Türkiye - Güney Kore maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.