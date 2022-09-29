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- Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Hırvatistan Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 29.09.2022 - 09:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu'nda mücadele ediyor.
Filenin Sultanları grupta oynadıkları 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.A Milli Voleybol takımımız gruptaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup oldu.İkinci maçta ise Güney Kore ile karşılaşan millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazandı.
Gruptaki 3. maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan Filenin Sultanları maçı 3-2 kazandı.Gruptaki 4. maçta rakip Hırvatistan olacak.
Türkiye - Hırvatistan maçının detayları voleybol severler tarafından merak konusu oldu.Peki Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler..
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Hırvatistan maçı 29 Eylül (bugün) saat 18.30'da oynanacak.Maç TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.