Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?

Filenin sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale kalmayı başardı.Yarı finalde İtalya ile eşlelen Milli takımımızın maç programı merak konusu oldu.İşte Türkiye- İtalya maçının detayları..

Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale kalan filenin sultanları finale kalabilmek için İtalya karşısında galibiyet arayacak.

Ankara'da devam eden Milletler Ligi final maçları büyük heyecana sahne oluyor.Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde Türkiye ve İtalya yarı finalde eşleşmişti.Voleybol severler bu yarı final maçının ne zaman ve nerede oynanacağını merak ediyor.İşte yarı final maçının detayları.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye - İtalya arasında oynanacak maç 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.Ankara Spor Salonunda oynanacak mücadele TRT Yıldız kanalından nakle yayınlanacak.