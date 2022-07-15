Petrol
98.96
-0.14%
Euro
17.5471
0.40%
Dolar
17.4818
0.30%
Altın
958.03
-0.09%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.815
3.15%
BTXN Coin
7.58
6.01%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?

    Filenin sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale kalmayı başardı.Yarı finalde İtalya ile eşlelen Milli takımımızın maç programı merak konusu oldu.İşte Türkiye- İtalya maçının detayları..
    • 15.07.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?

    Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finale kalan filenin sultanları finale kalabilmek için İtalya karşısında galibiyet arayacak.

    Ankara'da devam eden Milletler Ligi final maçları büyük heyecana sahne oluyor.Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nde Türkiye ve İtalya yarı finalde eşleşmişti.Voleybol severler bu yarı final maçının ne zaman ve nerede oynanacağını merak ediyor.İşte yarı final maçının detayları.

    Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman? #1

    Türkiye - İtalya maçı ne zaman?

    Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye - İtalya arasında oynanacak maç 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak.Ankara Spor Salonunda oynanacak mücadele TRT Yıldız kanalından nakle yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    5 Adımda kazanmayı öğrenin
    Metabot

    5 Adımda kazanmayı öğrenin

    15 Temmuz 2022 sela okunacak mı? Saat kaçta?
    Gündem

    15 Temmuz 2022 sela okunacak mı? Saat kaçta?

    Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu
    Yaşam

    Elazığ'da düğündeki davulcu davetlileri coşturdu

    Görüş Bildir