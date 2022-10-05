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    Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam eden Filenin Sultanları son 16 turu ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.İşte kritik maçın detayları..
    • 05.10.2022 - 12:07
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    Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    FileninSultanları’nın Dünya Şampiyonası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Millilerimiz ikinci tur ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında dün oynadığı Almanya’yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

    Türkiye ile Kanada arasında oynanacak Dünya Şampiyonası maçının detayları voleybolseverler tarafından yakındna takip ediliyor.

    Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye Kanada voleybol hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

    Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Türkiye - Kanada maçı saat kaçta?

    Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki ikinci maçında karşılaşacağı Kanada maçı 5 Ekim (bugün) saat 18.30’da başlayacak.

    Türkiye - Kanada mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlayacak.


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