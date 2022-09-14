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- Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
- 14.09.2022 - 12:21
Filenin Sultanları İtalya'da devam eden DHL hazırlık turnuvası kapsamında üçüncü maçında Polonya ile oynayacak.
A Milli kadın voleybol takımımız turnuvadaki ilk maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenmeyi başardı.
Takımımız ikinci maçında ise Sırbistan ile karşı karşıya geldi.Millilerimiz Sırbistan'ı da 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı.Filenin Sultanları son maçında Polonya ile mücadele edecek.
Türkiye - Polonya hazılrık maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.İşte maçın merak edilenleri..
Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ve Polonya arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.Türkiye - Polonya karşılaşması,Polonya'ya ait spor kanalı Polsat Sport'tan canlı yayınlanacak.