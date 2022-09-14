Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

A Milli Kadın voleybol takımımız Dünya Şampiyonası öncesi katıldığı hazırlık turnuvası kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..

Filenin Sultanları İtalya'da devam eden DHL hazırlık turnuvası kapsamında üçüncü maçında Polonya ile oynayacak.

A Milli kadın voleybol takımımız turnuvadaki ilk maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.Filenin Sultanları rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Takımımız ikinci maçında ise Sırbistan ile karşı karşıya geldi.Millilerimiz Sırbistan'ı da 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı.Filenin Sultanları son maçında Polonya ile mücadele edecek.

Türkiye - Polonya hazılrık maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.İşte maçın merak edilenleri..

Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye ve Polonya arasında oynanacak hazırlık maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.Türkiye - Polonya karşılaşması,Polonya'ya ait spor kanalı Polsat Sport'tan canlı yayınlanacak.