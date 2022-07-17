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Türkiye-Sırbistan Milletler Ligi üçüncülük maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan Milletler Ligi üçüncülük maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?

Milletler Ligi yarı finalinde İtalya'ya yenilen Filenin Sultanları Sırbistan karşısında bronz madalya için mücadele edecek.Üçüncülük maçı ne zaman ve nerede oynanacak?