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Türkiye-Sırbistan Milletler Ligi üçüncülük maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda?
Milletler Ligi yarı finalinde İtalya'ya yenilen Filenin Sultanları Sırbistan karşısında bronz madalya için mücadele edecek.Üçüncülük maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
- 17.07.2022 - 00:43
Ankara'da devam eden Milletler Ligi final maçlarında yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup olan Filenin Sultanları Sırbistan ile üçünücülk maçına çıkacak.
Üçüncülük maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı voleybol severler tarafından merak ediliyor.
Filenin Sultanları en azından üçüncülüğü alarak moral depolamak istiyor.Peki Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman oynanacak.İşte cevabı..
Türkiye Sırbistan üçüncülük maçı ne zaman?
Türkiye ve Sırbistan'ın karşılaşacağı Milletler Ligi üçüncülük maçı 17 Temmuz (bugün) saat 15.00'te başlayacak.Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.