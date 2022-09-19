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- Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 19.09.2022 - 13:52
Filenin Sultanları 23 Eylül'de başlayacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek.Milli takımımız ilk maçında Tayland ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları'nın Kadınlar Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.
Voleybolseverler Türkiye'nin Tayland ile oynayacağı maçın detaylarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı.
Peki Türkiye - Tayland maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak..
Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Tayland maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak.Bu zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ve TRT Spor 2 kanallarından naklen yayınlanacak.