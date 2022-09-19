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Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonasında Türkiye ile Tayland arasında oynanacak maçın detayları belli oldu..