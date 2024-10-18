Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Mehmet Akif Üstündağ 3. kez başkan seçildi

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçimi gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, rakibi Gökhan Dinçer'i geride bırakarak yeniden seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, aldığı 121 oy ile tekrar başkanlığı aldı. Gökhan Dinçer ise 95 oyda kaldı.

"TÜM KULÜPLERE TEŞEKKÜRLER"

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah madalyalar gelecek. Şahsıma oy veren herkese minnetimi, şükranımı sunuyorum. Türk voleybolu için hayırlısı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm devlet erkanına, tüm kulüplere teşekkürler." diye konuştu.