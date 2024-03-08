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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde heykelinin açıldığı törene, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri damga vurdu.

Tören başlangıcında ilk olarak kürsüye davet edilen Üstündağ, heyecanlı bir konuşma yaparken, milli voleybolcu Eda Erdem için "Adam gibi adam" demesi şaşkınlık yarattı.

"Adam gibi adamdır..."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan anlamlı törende, Üstündağ'ın bu sözleri karşısında Eda Erdem tebessüm ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şaşkınlığı kameralara yansıdı.

"Seninle gurur duyuyoruz"

Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir. Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacığım, iyi ki varsın. Ali Başkan'a da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum.